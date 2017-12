Federer é campeão, mais uma vez Os números falam alto: Roger Federer caminha rápido para se tornar um dos maiores da história. Neste domingo, no Masters Series de Cincinnati, conquistou o 9º título da temporada, revela o incrível retrospecto de jamais ter perdido uma final em 22 deci sões, soma 54 vitórias no ano, contra apenas três derrotas e, de quebra, leva vantagem de 10 a 1 sobre Andy Roddick, sua última vítima, que perdeu em Cincinnati para o suíço por 6/3 e 7/5. "Realmente comecei jogando muito bem o jogo contra o Roddick", disse Federer que estava afastado das competições desde o tricampeonato de Wimbledon, em julho. O motivo é um problema na sola do pé - fasceíte - que voltou a incomodá-lo na partida deste do mingo, abrindo a possibilidade de Roddick chegar a vantagem de 3 a 2 no segundo set. Mas, depois de receber atendimento médico, reagiu e venceu o jogo. "Cheguei a me animar, ao estar à frente dele no segundo set", contou Roddick. "Mas logo depois, Roger voltou a ser Roger". RICARDO MELLO - Em New Heaven, no último preparatório para o US Open - que começa dia 29 em Flushing Meadows - o brasileiro Ricardo Mello caiu numa boa chave. Na estréia vai ter pela frente o israelense Andy Ram, apenas o número 449 da classificação da ATP, e que entro u na competição pelo qualifying. Se Mello vencer a primeira rodada, teria pela frente o chileno Nicolas Massu. SIMONI - Enquanto isso, no Brasil, um jogador que já estava a beira do esquecimento, Alexandre Simoni voltou a cena. Ganhou o seu segundo título de future, em menos de dois meses, ao conquistar o troféu do Tennis Classic de Rio Quente, ao derrotar na final Gabri el Pitta por 6/3 e 6/2. Simoni chegou a ficar entre os cem primeiros da ATP e passou muito tempo sofrendo com contusões.