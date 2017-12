Federer é campeão no Aberto da Austrália O tenista suíço Roger Federer impôs seu ritmo de jogo ao russo Marat Safin em uma eletrizante partida na final do Aberto da Austrália, na madrugada deste domingo (horário de Brasília), e conquistou o segundo Grand Slam de sua carreira. Federer venceu Safin por três sets a zero, parciais de 7-6 (3), 6-4 e 6-2. O suíço, que havia ganho o torneio de Wimbledon no ano passado, precisou de apenas duas horas e 15 minutos para conquistar o título. Com a vitória, Federer confirmou a primeira posição no ranking de entradas da ATP, que havia alcançado depois de derrotar o espanhol Ferrero nas semi-finais.