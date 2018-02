Federer é campeão pela 11ª vez este ano O tenista suíço Roger Federer fez o que se esperava dele. Com relativa facilidade, derrotou o britânico Andy Murray por 2 sets a 0 neste domingo e conquistou o Torneio de Bangcoc, na Tailândia - o seu 11º título na atual temporada. Cabeça-de-chave número 1, Federer venceu com parciais de 6/3 e 7/5 e revalidou o título conquistado no ano passado. A última derrota do suíço em uma decisão foi em julho de 2003, em Gstaad.