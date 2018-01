Federer e Clijsters, os campeões de 2005 O suíço Roger Federer e a belga Kim Clijsters foram designados, nesta segunda-feira, como os campeões do mundo de 2005 pela ITF (Federação Internacional de Tênis). Número 1 do mundo, Federer recebeu a indicação pela brilhante temporada, em que conquistou o tricampeonato de Wimbledon, passando a ser o 6.º jogador da história e ganhar esse troféu por dois anos seguidos, colocando-se ao lado de Bjorn Borg, John McEnroe, Ivan Lendl, Pete Sampras e Lleyton Hewitt. Kim Clijsters teve um ano de superação. Depois de amargar meses em recuperação de lesões, iniciou 2005 como a número 134 e termina como vice-líder da WTA, tendo conquistado nove títulos, inclusive o do US Open, em Nova York.