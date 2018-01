Federer e Costa ganham no Catar O tenista suíço Roger Federer estreou com vitória no Torneio do Catar, que é disputado em Doha e distribui US$ 1 milhão em prêmios. Cabeça-de-chave número 1, ele derrotou nesta terça-feira o russo Andrei Stoliarov por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 6/7 (4/7) e 6/4. Outro favorito que venceu na primeira rodada foi o espanhol Albert Costa, cabeça-de-chave número 2 do torneio. Ele derrotou o italiano Andrea Gaudenzi por 6/3 e 6/4. O francês Fabrice Santoro também começou bem, ao fazer um duplo 6/3 sobre o espanhol Felix Mantilla. Em outros jogos disputados nesta terça-feira, o norte-americano Jan-Michael Gambill derrotou o suíço Ivo Heuberger por 6/1 e 7/5, o espanhol David Ferrer ganhou do holandês Raemon Sluiter por 6/3, 6/7 e 6/4 e o suíço Michel Kratochvil passou por Sultan Khalfan, do Catar, por 6/0 e 6/4.