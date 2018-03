Federer e Del Potro só poderão voltar a se enfrentar em eventual final em Miami

A chave principal do Masters 1000 de Miami foi sorteada na noite desta segunda-feira, quando soube-se que Roger Federer e Juan Martín del Potro, finalistas em Indian Wells no último domingo, só poderão voltar a se enfrentar em uma eventual decisão da importante competição norte-americana realizada em quadras duras.

Isso ficou definido pelo fato de que o argentino caiu no segunda metade da chave de 128 tenistas da competição, cujo primeiro quadrante de 64 jogadores é encabeçado pelo suíço, líder do ranking mundial. Um dia antes deste sorteio, Federer e Del Potro travaram uma final épica no Masters 1000 de Indian Wells, onde o jogador sul-americano salvou três match points antes de superar o rival por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (8/10) e 7/6 (7/2), para ficar com o título nos Estados Unidos.

Com o feito, o argentino ganhou o seu primeiro troféu de um Masters e encerrou a invencibilidade de Federer, que vinha de 17 vitórias seguidas em 17 jogos disputados nesta temporada, na qual conquistou os títulos do Aberto da Austrália e do ATP 500 de Roterdã.

O título obtido no último domingo também fez Del Potro subir da oitava para a sexta posição do ranking mundial. Agora, em Miami, ele vai abrir a sua campanha já direto na segunda rodada, pois é o quinto cabeça de chave da competição. A sua estreia será contra o ganhador da partida entre o japonês Yuichi Sugita e o holandês Robin Haase.

Já Federer, cabeça de chave número 1, estreará nesta edição do Masters de Miami contra o vencedor de um confronto entre dois tenistas que virão do qualifying. Será outra partida válida pela segunda rodada, fase em que 32 jogadores já têm presença assegurada como principais pré-classificados. Um deles é o croata Marin Cilic, que entrou neste torneio como segundo cabeça de chave pelo fato de que o espanhol Rafael Nadal, atual vice-líder do ranking mundial, estar ausente por motivo de lesão.

O primeiro adversário de Cilic em Miami será quem levar a melhor no confronto entre o francês Pierre-Hugues Herbert e o norte-americano Taylor Fritz, pela primeira rodada.

As disputas da chave principal de Miami começarão na próxima quarta-feira e a decisão está marcada para acontecer no dia 1º de abril. Caso voltem a se reencontrar em uma eventual final nesta competição, Federer e Del Potro se enfrentarão pela 26ª vez no circuito profissional, sendo que o suíço ganhou 18 dos 25 duelos entre os dois.