Federer e Djokovic avançam às oitavas na Austrália; Del Potro cai

O suíço Roger Federer até oscilou neste sábado, mas não teve maiores problemas para superar o francês Richard Gasquet e avançar às oitavas de final do Aberto da Austrália. O número dois do mundo venceu o "freguês" por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 7/5 e 6/4. Mais cedo, o sérvio Novak Djokovic sentiu dores no quadril, mas bateu o espanhol Albert Ramos-Viñolas por 3 a 0 e também está nas oitavas. Já o argentino Juan Martín del Potro se despediu da quadra dura de Melbourne na terceira rodada.

Último a entrar em quadra neste sábado, Federer voltou a impor domínio sobre Gasquet - que tem apenas duas vitórias em 19 duelos contra o suíço no circuito profissional. E a 17ª vitória do vice-líder do ranking veio com força no saque e no fundo de quadra. Foram 12 aces e aproveitamento de 80% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço.

Federer terminou a partida com 42 bolas vencedoras, contra 27 do adversário. E sofreu apenas uma quebra de saque, no terceiro set, no momento do jogo em que passou a oscilar e caiu de rendimento. Com erros seguidos - foram 30 não forçados em toda a partida, contra 16 do francês -, chegou a demonstrar irritação em quadra e só fechou a partida ao quebrar Gasquet pela quinta vez, no segundo match point.

Nas oitavas de final, Federer vai encarar o húngaro Marton Fucsovics, que passou pelo argentino Nicolas Kicker por 6/3, 6/3 e 6/2. Fucsovics, de 25 anos, é o atual 80º do ranking. Suíço e húngaro nunca se enfrentaram no circuito. Com a vaga nas oitavas, Fucsovics obteve seu melhor resultado da carreira em torneios de Grand Slam.

DJOKOVIC AVANÇA

Dono de seis títulos na Austrália, o sérvio Novak Djokovic voltou a conquistar uma tranquila vitória neste sábado, após sofrer diante do francês Gael Monfils, na segunda rodada. Pela terceira, ele bateu o espanhol Albert Ramos-Viñolas por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/3 e 6/3, e se garantiu nas oitavas de final.

Djokovic dominou o 22º do ranking durante toda a partida. Ele faturou cinco quebras de saque, em 12 oportunidades, e não perdeu o serviço em nenhum momento do jogo. Ele registrou 37 bolas vencedoras, contra 21 do espanhol.

O sérvio, contudo, preocupou os fãs ao receber atendimento médico em quadra no segundo set para tratar de dores no quadril. Antes disso, exibiu certo desconforto em sua movimentação. No caso da lesão no cotovelo direito, ele não demonstrou qualquer sinal de dor.

Seu próximo adversário será o sul-coreano Hyeon Chung, uma das promessas da nova geração. Chung surpreendeu neste sábado ao derrotar, de virada, o alemão Alexander Zverev, atual número quatro do mundo, num duelo de cinco sets: 5/7, 7/6 (7/3), 2/6, 6/3 e 6/0. Eles devem se enfrentar na segunda-feira. Será o segundo confronto entre os dois. No primeiro, justamente no Aberto da Austrália, em 2016, o sérvio levou a melhor.

Também neste sábado, o argentino Juan Martín Del Potro se despediu de Melbourne, ao ser batido pelo checo Tomas Berdych em sets diretos, com parciais de 6/3, 6/3 e 6/2. Del Potro vinha embalado pelo retorno ao Top 10 do ranking e pelo vice-campeonato em Auckland, na semana passada. Ele não competia em Melbourne desde 2014.

No entanto, pegou neste sábado um inspirado Berdych, que vem crescendo a cada rodada na Austrália. O ex-número 4 do mundo, atual 20º do ranking, cravou 20 aces, 52 bolas vencedoras e faturou sete quebras de saque, contra duas do argentino. Ele fechou o jogo em 2h16min de confronto.

Seu próximo rival será o italiano Fabio Fognini, que avançou ao despachar o francês Julien Benneteau por 3/6, 6/2, 6/1, 4/6 e 6/3. Outro confronto das oitavas de final terá o austríaco Dominic Thiem e o norte-americano Tennys Sandgren.

Thiem superou neste sábado o francês Adrian Mannarino por 6/4, 6/2 e 7/5, enquanto Sandgren faturou uma vitória suada sobre o alemão Maximilian Marterer por 5/7, 6/3, 7/5 e 7/6 (7/5).