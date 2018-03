Federer e Djokovic avançam no Masters de Roma O número um do mundo, Roger Federer, bateu o croata Ivo Karlovic por 7-6 e 6-3 no Masters Series de Roma nesta quinta-feira, garantindo uma partida nas quartas-de-final contra o tcheco Radek Stepanek. Mais cedo, o campeão do Aberto da Austrália Novak Djokovic venceu com um resultado apertado o russo Igor Andreev por 6-3, 3-6, e 6-3 e pegará o espanhol Nicolas Almagro na próxima etapa. O jogo fluente do primeiro cabeça-de-chave Federer encontrou uma teimosa resistência de Karlovic no primeiro set. O croata, ajudado por alguns saques brutais, conseguiu salvar quatro break points no oitavo game e um set point no 12o antes de perder o tiebreak. Federer então soltou um forehand para conseguir o terceiro de três break points no quinto game do segundo set e quebrou novamente o saque do rival no último game do set para fechar a partida. O terceiro cabeça-de-chave, Novak Djokovic, teve que se esforçar muito mais contra Andreev. Depois de uma troca de quebras no início, o sérvio de 20 anos quebrou o serviço de Andreev no quarto game com rebatidas impressionantes e fechou o set com uma bela execução de saque e voleio. Mas o russo não tinha a intenção de aliviar em sua partida da terceira rodada e voltou para o jogo levando o segundo set ao quebrar o saque de Djokovic no quarto game. No set decisivo, Djokovic quase perdeu o saque por três vezes, antes de retomar o controle e ganhar a partida. Confira os resultados de quinta-feira: James Blake (EUA) bateu Fernando Verdasco (Espanha) por 5-7, 7-5 e 6-2 Roger Federer (Suíça) venceu Ivo Karlovic (Croácia) por 7-6(4) e 6-3. Nicolas Almagro (Espanha) derrotou Fernando Gonzalez (Chile) por W.O. Novak Djokovic (Sérvia) passou por Igor Andreev (Rússia) por 6-3, 3-6 e 6-3. Radek Stepanek (República Tcheca) bateu Luis Horna (Peru) 6-4,1-6 e 6-3.