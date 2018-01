Federer e Ferrero duelam em Wimbledon O suíço Roger Federer segue imbatível na grama de Wimbledon. Neste sábado, o número 1 do mundo derrotou o alemão Nicolas Kiefer por 3 sets a 1 - com parciais de 6/2, 6/7 (5/7), 6/1 e 7/5 -, e terá pela frente, nas oitavas-de-final, o espanhol Juan Carlos Ferrero, que bateu o alemão Florian Mayer também por 3 a 1 - parciais de 3/6, 6/2, 6/1 e 6/1. ?Hoje foi definitivamente um duro teste. Tive que passar por alguns momentos duros durante a partida?, comentou Federer, sobre o jogo. ?Achava que venceria em três sets, mas o Kiefer endureceu muito e ganhou um set. Estou feliz por ter passado?. Com o triunfo, o suíço chegou a 32 vitórias consecutivas em quadras de grama - precisa de mais nove para passar o recorde do sueco Bjorn Borg. Quem também garantiu vaga nas oitavas-de-final foi o bielorusso Max Mirnyi, que venceu o checo Jiri Novak por 3 sets a 1 - com parciais de 5/7, 7/5, 6/4 e 7/6 (7/2). Em outro jogo deste sábado, o russo Mikhail Youzhny derrotou o sueco Jonas Bjorkman também por 3 a 1 - 7/5, 6/3, 3/6 e 7/6 (11/9).