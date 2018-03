Federer e Gasquet na final em Hamburgo A final do Masters Series de Hamburgo, que distribui prêmios de US$ 2,7 milhões, terá o duelo entre o suíço Roger Federer e o francês Richard Gasquet. A decisão do título começa às 8 horas deste domingo (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo da SporTV. Nas semifinais deste sábado, Federer derrotou o russo Nikolay Davydenko por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, e Gasquet ganhou do belga Christophe Rochus pelo mesmo placar, mas com duplo 6/1. Em busca de seu 6º título na temporada e do bi em Hamburgo, Federer terá pela frente um dos únicos dois tenistas que o venceram em 2005 - o outro foi o russo Marat Safin. Afinal, o suíço número 1 do mundo tem um retrospecto de 42 vitórias e apenas 2 derrotas no ano. "Estou feliz de ter uma chance de revanche diante de Gasquet", disse Federer, que venceu as últimas 18 decisões de título que disputou. "Agora já tenho uma melhor idéia de como enfrentá-lo." Gasquet, que saiu do qualifying em Hamburgo para alcançar a final do torneio, derrotou Federer no mês passado, durante a disputa do Masters Series de Montecarlo.