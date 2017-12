Federer e Haas avançam em Viena O tenista suíço Roger Federer e o alemão Tommy Haas confirmaram o favoritismo e estrearam com vitória no Torneio de Viena, na Áustria, que distribui US$ 800 mil em prêmios. Enquanto Federer ganhou do croata Zeljko Krajan por 2 sets a 0 (7/5 e 6/1), Haas derrotou o russo Mikhail Youzhny por 2 a 1, com parciais de 6/2, 2/6 e 7/5. Em outros jogos da primeira rodada em Viena, o norte-americano James Blake derrotou o compatriota Vincent Spadea por 3/6, 6/2 e 6/3 e o checo Radek Stepanek venceu o austríaco Stefan Koubek por 6/3, 6/7 (3/7) e 7/6 (7/1). Já no confronto pelas oitavas-de-final, o checo Jiri Novak eliminou o argentino Guillermo Coria por 7/5 e 6/2.