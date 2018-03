Federer e Henin seguem em Indian Wells O suíço Roger Federer e a belga Justine Henin-Hardene garantiram, nesta quinta-feira, presença nas semifinais do Masters Series de Indian Wells, nos Estados Unidos. Federer, número 1 do mundo, não teve dificuldades para superar o argentino Juan Ignacio Chela por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1. Henin, primeira colocada no ranking feminina, eliminou a russa Svetlana Kuznetsova também em dois sets: 6/4 e 7/5.