Federer e Hewitt decidem US Open O número 1 do mundo, o suíço Roger Federer, chegou a sua terceira final de Grand Slam este ano, ao mais uma vez mostrar todo seu talento e eficiência de seu jogo, superando o inglês Tim Henman por 6/3, 6/4 e 6/4. Neste domingo, decide o título do US Open diante do australiano Lleyton Hewitt, que eliminou o sueco Joachim Johansson por 6/4, 7/5 e 6/4. O jogo será às 17 horas de Brasília, com transmissão pelo SporTV, e o campeão vai levar um prêmio de US$ 1 milhão, além de marcar mil pontos para o ranking da ATP. Com um jogo invejável e técnica refinada, Federer vai em busca de seu terceiro título de Grand Slam do ano, depois de ter conquistado os títulos do Aberto da Austrália e de Wimbledon. Aliás, a sua única derrota nesta temporada em um torneio desta categoria foi justamente para Gustavo Kuerten na terceira rodada de Roland Garros. Apesar de seus excelentes resultados, o tenista suíço jamais havia superado as oitavas-de-final do US Open, nos anos anteriores. Do outro lado da quadra, o australiano Lleyton Hewitt também mostra uma performance impressionante. Neste sábado, avançou à final depois de conquistar sua 6.ª vitória no torneio sem ter cedido um set sequer ainda. Além disso, vem de 18 jogos sem derrota, depois de ter vencido os torneios de Washington e Long Island, considerados preparatórios para o US Open.