Federer e Lapentti vencem em Miami O suíço Roger Federer se classificou para as oitavas-de-final do Masters Series de Miami, ao derrotar na noite desta segunda feira o argentino Juan Ignacio Chela por dois sets a um. As parciais foram de 6-1, 3-6 e 6-1. Na próxima fase, Federer vai enfrentar o holandês Sjeng Schalken, que derrotó o argentino Franco Squillari (6-4 e 7-5). Outro que garantiu vaga foi o equatoriano Nicolas Lapentti. Ele passou pelo sul-africano Wayne Ferreria em dois sets(6-4 e 6-2) e agora enfrenta o marroquino Younes El Aynaoui por uma vaga nas quartas-de-final. O argentino Guillermo Coria foi bem. Venceu o italiano Davide Sanguinetti por 6-3 e 7-6 (7-4) e também passou pela terceira rodada do torneio. Nas oitavas, vai enfrentar o espanhol Albert Costa, que eliminou o chileno Nicolas Massu.