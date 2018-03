Federer e López farão a final em Dubai O tenista suíço Roger Federer confirmou o favoritismo e garantiu sua vaga na final do Torneio de Dubai. Número 1 do ranking mundial, Federer derrotou neste sábado o finlandês Jarkko Nieminen por dois sets a zero. As parciais foram de 7/6 (7) e 6/2. Na final, o suíço vai enfrentar o espanhol Feliciano López que, na abertura da rodada, eliminou o russo Mikhail Youzhny ao vencer o jogo por 2 a 1. As parciais foram de 6-4, 4-6 e 6-4. Esta é a primeira final da carreira de López. Federer, por sua vez, vem de 15 vitórias nos últimos 16 jogos.