Federer e Mirnyi vencem na estréia O tenista suíço Roger Federer não encontrou problemas em sua estréia no Torneio de Dubai. Nesta quarta-feira, o cabeça-de-chave número 1 do torneio derrotou o georgiano Irakli Labadze por dois sets a zero. As parciais foram de 6/3 e 6/3. O bielo-russo também foi bem na primeira rodada. Venceu o romeno Adrian Voinea em dois sets: 6/4 e 6/2.