Federer e Moyá nas oitavas-de-final O tenista suíço Roger Federer já está nas oitavas-de-final de Roland Garros. O número 1 do mundo venceu nesta sexta-feira o chileno Fernando Gonzalez por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (11/9), 7/5 e 6/2. O próximo adversário de Federer também já está definido. Será o espanhol Carlos Moyá, que eliminou o também espanhol Fernando Vicent por 3 sets a 2, com parciais de 6/4, 7/6 (7/4), 6/7 (3/7), 0/6 e 6/4.