Federer e Murray vencem no Aberto da Austrália

O suíço Roger Federer e o britânico Andy Murray confirmaram a condição de candidatos ao título do Aberto Austrália e se classificaram neste sábado às oitavas de final. Número 2 do mundo, Federer venceu o australiano Bernard Tomic, 43º colocado no ranking da ATP, por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 7/6 (7/5) e 6/1.

No primeiro set, Federer conseguiu uma quebra de serviço logo no primeiro game e precisou apenas administrar o seu saque para vencer por 6/4. A segunda parcial foi a mais equilibrada da partida e definida apenas no tie-break, vencido pelo suíço. Em vantagem, o número 2 do mundo conseguiu quebras de serviço no segundo e sexto games do terceiro set para fechar a parcial em 6/1 e o jogo em 3 a 0.

Nas oitavas de final, Federer terá pela frente o canadense Milos Raonic e tentará ampliar a sua vantagem de 3 a 0 no confronto direto. Neste sábado, o número 15 do mundo avançou no Aberto da Austrália ao vencer o alemão Philipp Kohlschreiber, 19º colocado no ranking da ATP, por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4), 6/3 e 6/4.

Assim como Federer, Murray precisou de apenas três sets para avançar às oitavas de final em Melbourne. Neste sábado, o terceiro colocado no ranking da ATP e atual campeão do US Open passou pelo lituano Ricardas Berankis, que veio do qualifying e é apenas o número 110 do mundo, por 3 a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 7/5, em 2 horas e 12 minutos.

Murray oscilou na partida, como no segundo set, quando teve o seu serviço quebrado por Berankins. Na terceira parcial, o britânico perdeu o seu saque quando lidera por 5/4 e poderia fechar o jogo, mas logo se recuperou para derrotar o tenista lituano. Vice-campeão em Melbourne em 2010 e 2011, o britânico terá pela frente nas oitavas de final o francês Gilles Simon, número 16 do mundo, que venceu o compatriota Gael Monfils, 86º colocado no ranking da ATP, por 3 sets a 2, com parciais de 6/4, 6/4, 4/6, 1/6 e 8/6, em uma batalha de 4 horas e 43 minutos.

Número 7 do mundo, o argentino Juan Martin del Potro foi precocemente eliminado no Aberto da Austrália. Neste sábado, pela terceira rodada, ele deu adeus ao primeiro Grand Slam da temporada ao perder para o francês Jeremy Chardy, 36º colocado no ranking da ATP, por 3 sets a 2, com parciais de 6/3, 6/3, 6/7 (3/7), 3/6 e 6/3, em 3 horas e 44 minutos.

Del Potro reagiu na partida após ser dominado nos dois primeiros sets, mas não conseguiu evitar a derrota. Assim, Chardy avançou à oitavas de final e igualou a sua melhor campanha em um torneio de Grand Slam - em 2008, também atingiu esta etapa em Roland Garros. O próximo adversário do tenista francês será o italiano Andreas Seppi, 23º colocado no ranking da ATP, que venceu o croata Marin Cilic, número 14 do mundo, por 3 sets a 2, com parciais de 6/7 (2/7), 6/3, 2/6, 6/4 e 6/2.

As oitavas de final do Aberto da Austrália terá um duelo entre tenistas franceses após Jo-Wilfried Tsonga e Richard Gasquet triunfarem neste sábado. Número 8 do mundo e vice-campeão ao Aberto da Austrália em 2008, Tsonga venceu o esloveno Blaz Kavcic, 93º colocado no ranking da ATP e algoz do brasileiro Thomaz Bellucci na primeira rodada, por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/1 e 6/4, em 1 hora e 19 minutos.

Campeão do Torneio de Doha durante a preparação para o Aberto da Austrália, Gasquet, número 10 do mundo, alcançou às oitavas de final em Melbourne ao derrotar o croata Ivan Dodig, 74º colocado no ranking da ATP, por 3 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 7/6 (7/2) e 6/0. Gasquet está em vantagem de 4 a 3 no confronto direto com Tsonga.