Federer e Nadal avançam às semifinais no Masters de Hamburgo O número um do mundo, Roger Federer, passou tranquilamente pelo espanhol Fernando Verdasco por 6-3 e 6-3 no Masters de Hamburgo nesta sexta-feira e está nas semifinais da competição. O atual campeão do torneio, que ainda não conquistou um título importante neste ano, passou às semis assim como seus principais rivais, Rafael Nadal e Novak Djokovic. Djokovic e Nadal se enfrentarão por um lugar na final da competição, que acontece no próximo domingo. Se vencer, o sérvio não só garante a vaga, como também a segunda posição do ranking mundial, atualmente ocupada por Nadal. Federer medirá forças com o italiano Andreas Seppi. Djokovic venceu o compatriota de Verdasco Albert Montanes com um placar de 6-2 e 6-3, e Nadal bateu seu colega Carlos Moyá por 6-1 e 6-3, enquanto Seppi deu fim às esperanças do público de Hamburgo, batendo o alemão Nicolas Kiefer por 6-3, 5-7, e 7-5, numa partida de três horas de duração. Federer levou menos de meia hora para terminar o primeiro set contra Verdasco na primeira partida do dia, mas enfrentou um adversário determinado no início do segundo set, salvando diversos break points. Depois de manter seu saque e fazer 3-2, Verdasco pediu ao médico que enfaixasse seu tornozelo direito. Federer tirou vantagem do infortúnio de seu oponente, quebrando seu saque duas vezes e conseguindo a vitória em 81 minutos. "Ele é um jogador muito talentoso, e consegue jogar para chatear qualquer um em qualquer superfície", disse o número um do mundo em uma coletiva de imprensa. "O final foi infeliz para ele quando seu pé doeu um pouco, mas acho que isso não teve nada a ver." Quatro vezes campeão em Hamburgo, incluindo uma vitória contra Nadal na final do ano passado, Federer jogou com Seppi apenas uma vez, passando pelo italiano em uma partida apertada no Masters de Monte Carlo no ano passado.