Federer e Nadal conhecem seus adversários em Roland Garros

O suíço Roger Federer, número um do tênis mundial, enfrentará o americano Sam Querrey, 41.º do Ranking de Entradas, na primeira partida em Roland Garros, disputado no saibro e único torneio do Grand Slam que ainda não conquistou. Ainda de acordo com o sorteio realizado hoje em Paris, o espanhol Rafael Nadal, segundo da ATP, encara um jogador vindo do qualifying - entre eles os brasileiros Thomaz Bellucci e Thiago Alves, ainda vivos na disputa. Já o sérvio Novak Djokovic, número três do mundo, estreará contra o alemão Denis Gremelmayr. O russo Nikolay Davydenko, quarto cabeça-de-chave, pega o sueco Thomas Johansson, enquanto David Ferrer, quinto pré-classificado, enfrenta o belga Steve Darcis. Por sua vez, o brasileiro Gustavo Kuerten enfrenta o francês Paul-Henri Mathieu, número 19 do mundo. Esta pode ser a última partida do catarinense, que se despedirá das quadras na competição. O gaúcho Marcos Daniel, outro representante do Brasil na chave principal, terá missão mais complicada: pega o espanhol Juan Carlos Ferrero, cabeça-de-chave 23 e com excelente desempenho em quadras de saibro. Na chave feminina, a russa Maria Sharapova estréia na condição de cabeça-de-chave número um - a belga Justine Henin anunciou sua aposentadoria e deixou o primeiro lugar do Ranking da WTA - contra sua compatriota Evgeniya Rodina, 104 do mundo. As sérvias Ana Ivanovic e Jelena Jankovic, respectivamente segunda e terceira favoritas, encaram a sueca Sofia Arvidsson e uma tenista vinda do torneio classificatório.