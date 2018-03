Federer e Nadal ganham fácil em Paris Sem sustos. Foi assim a estréia dos dois principais favoritos ao título de Roland Garros, o segundo torneio do Grand Slam, disputado em quadras de saibro, em Paris. O suíço Roger Federer e o espanhol Rafael Nadal confirmaram o favoritismo e ganharam fácil na rodada desta segunda-feira. Líder do ranking mundial, Federer arrasou seu primeiro adversário em Paris. Fez 6/1, 6/4 e 6/0 no israelense Dudi Sela e começou bem a luta pelo grande título que ainda lhe falta na carreira. Já Nadal, a grande sensação da temporada e especialista no saibro, também não teve muito trabalho na estréia. Cabeça-de-chave número 4 do torneio, ele derrotou o alemão Lars Burgsmuller também por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 7/6 (7/4) e 6/1. Outro destaque do torneio a vencer na estréia foi o espanhol Carlos Moyá. Ele ganhou de virada do seu compatriota Alberto Martin, por 5/7, 6/1, 6/4 e 6/2. Em outros jogos disputados nesta segunda-feira, em Roland Garros, o checo Radek Stepanek eliminou o tailandês Paradorn Srichaphan por 3/6, 6/3, 6/1 e 6/1 e o francês Sebastien Grosjean passou pelo argentino Juan Monaco por 7/5, 6/3 e 6/1.