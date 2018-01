Federer e Nadal lideram ´revolta´ contra projetos da ATP O suíço Roger Federer e o espanhol Rafael Nadal se uniram nesta segunda-feira para liderar uma "revolta" contra as modificações no calendário que a Associação de Tenistas Profissionais (ATP) pretende implementar a partir de 2009. A principal preocupação dos tenistas é com relação ao possível encerramento de alguns torneios que são disputados em quadra de saibro, como os Master Series de Monte Carlo e Hamburgo. "Não estamos de acordo com a velocidade que as coisas avançam", contou o número um do mundo durante entrevista em Montecarlo. "Queremos conversar mais seriamente com os diretores da ATP. O projeto é injusto com algumas competições." A intenção dos tenistas é colher o máximo de assinaturas para que a ATP não modifique o calendário. "Sessenta e cinco jogadores já assinaram um texto", explicou Nadal, segundo colocado no ranking. "Queremos discutir os fatos. Tudo está rápido demais. Pedimos que a ATP reveja suas intenções e detenha o processo de reforma", completou o espanhol, que espera conversar com os responsáveis pelos projetos. Federer contra checos Federer não criticou apenas os futuros projetos da ATP, mas também o atual calendário da categoria, principalmente por causa da Copa Davis. "Parece que eles sabem melhor do que a gente quais são as melhores datas", disse o suíço, que não quer jogos pela competição entre países após disputas de Masters Series ou Grand Slam. Mesmo assim, Federer confirmou que participará da equipe suíça que enfrenta a República Checa, em setembro, pela repescagem do Grupo Mundial. Nas últimas repescagens com o número um, a Suíça derrotou Grã-Bretanha (5 a 0) e Sérvia (4 a 1). Brasileiros despencam no ranking Os tenistas brasileiros perderam posições no ranking da ATP, atualizado nesta segunda-feira. O melhor do País continua sendo Flávio Saretta, que passou do 103.º para o 112.º lugar. Por sua vez, Thiago Alves perdeu um posto e foi para o 126.º lugar. Entretanto, ele se tornou o segundo melhor tenista do Brasil, já que Ricardo Mello despencou 34 colocações e foi para o número 149. Gustavo Kuerten, em contrapartida, subiu três posições e foi para 659.º. Entre os 10 melhores, a novidade ficou por conta do escocês Andy Murray, de 19 anos, que ultrapassou o alemão Tommy Haas e assumiu a 10.ª posição. A liderança continua com Federer, que tem 2.415 pontos de vantagem sobre Nadal.