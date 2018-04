Federer e Nadal podem fazer semi no US Open; brasileiros têm chave difícil

Não será no US Open que Roger Federer e Rafael Nadal vão reeditar a grande final do Aberto da Austrália deste ano. Pelo sorteio das chaves, nesta sexta-feira, suíço e espanhol só poderão se enfrentar numa eventual semifinal porque foram sorteados no mesmo lado da chave. Assim, os dois melhores tenistas do ano poderiam brigar por uma vaga na final, em um eventual confronto contra o escocês Andy Murray, cabeça de chave número dois. O quarto e último Grand Slam da temporada terá início na segunda-feira.

Atual número 1 do mundo e cabeça de chave de mesma posição, Nadal vai estrear contra o sérvio Dusan Lajovic na rodada de abertura. Na sequência, poderá ter o francês Richard Gasquet na terceira rodada e o checo Tomas Berdych, nas oitavas de final. Nas quartas, os candidatos são o búlgaro Grigor Dimitrov e o belga David Goffin.

Na eventual semifinal, Nadal poderia enfrentar, além de Federer, o australiano Nick Kyrgios e o austríaco Dominic Thiem, dois representantes da nova geração. Na final, um possível rival, além de Murray, seria o jovem alemão Alexander Zverev. De volta a Nova York, após perder o torneio do ano passado, Nadal busca o segundo título de Grand Slam da temporada. Em junho, ele foi campeão de Roland Garros pela 10ª vez.

Para tanto, poderá ter que duelar com Federer na quadra dura de Nova York. O suíço faturou dois títulos de Slam neste ano e, ao lado do espanhol, é considerado o favorito ao título deste ano. Sua caminhada rumo ao eventual sexto troféu do US Open será mais complicado do que o de Nadal.

O atual número três do mundo vai estrear contra uma jovem promessa da casa, Frances Tiafoe. Na sequência, poderá ter rivais bem mais experientes pela frente: o russo Mikhail Youzhny, na segunda rodada, e o espanhol Feliciano López, na terceira. Nas oitavas, há possibilidade de duelo com Kyrgios.

Nas quartas, os candidatos são Thiem e o argentino Juan Martín Del Potro. Na semifinal, além de Nadal, poderá encarar Dimitrov. Na decisão, os mais cotados também são Murray e Zverev. Assim como Nadal, Federer ficou de fora da edição de 2016 do US Open. Se chegar ao título, vai retomar a posição de número 1 do mundo.

Correndo por fora nesta briga de favoritos, Murray estreará contra um rival local, Tennys Sandgren. Depois poderá cruzar com o brasileiro Rogério Dutra Silva. Nas oitavas, o possível rival é o francês Lucas Pouille. Depois, poderá ter o francês Jo-Wilfried Tsonga, nas quartas, e Zverev ou o croata Marin Cilic na semifinal.

Esta edição do US Open será marcada pela ausência de alguns dos principais tenistas do circuito, a começar pelos finalistas do ano passado. O suíço Stan Wawrinka, atual campeão, passou por cirurgia e antecipou o fim de sua temporada. O sérvio Novak Djokovic seguiu caminho semelhante. Além deles, estão fora o japonês Kei Nishikori, que já foi vice-campeão em Nova York, e o canadense Milos Raonic.

BRASILEIROS

Antes de um possível confronto com Murray, Rogerinho estreará contra o alemão Florian Mayer. Atual número 1 do País e 68º do ranking, ele tenta passar da segunda rodada pela primeira vez no US Open.

Já Thomaz Bellucci estreará contra o alemão Dustin Brown. Se vencer, terá pela frente o espanhol Roberto Bautista Agut, cabeça de chave número 11. Bellucci, 76º do mundo, já alcançou a terceira rodada em Nova York.

Jogando a chave principal do US Open pela primeira vez, Thiago Monteiro jogará na rodada de abertura contra o tunisiano Malek Jaziri. Caso vença, deve enfrentar o australiano Nick Kyrgios. Monteiro é o atual 114º do mundo e entrou direto por causa de seguidas desistências na lista de entrada.