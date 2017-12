Federer e Novak fazem final em Viena A final do Torneio de Tênis de Viena, que distribui US$ 765 mil em prêmios, será entre o suíço Roger Federer e o checo Jiri Novak. Neste sábado, nas semifinais, Novak ganhou do romeno Andrei Pavel por 2 sets a 0, com um duplo 7/6 (7/2), enquanto que Federer derrotou o espanhol Carlos Moyá também por 2 a 0, parciais de 6/2 e 6/3.