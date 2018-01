Federer é o 1º finalista em Roterdã O suiço Roger Federer, se classificou neste sábado para a final do torneio de Roterdã ao derrotar o romeno Andrei Pavel, de virada, por dois sets a um - parciais de 6/7 (4/7), 6/4 e 6/0. O suiço - que busca o segundo segundo título no ano (venceu em Milão) - vai enfrentar na final o vencedor do confronto entre o bielorruso Vladimir Voltchkov e o francês Nicolas Escude. Os dois jogam ainda neste sábado.