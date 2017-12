Federer é o campeão da Masters Cup Com o melhor tênis do momento, o suíço Roger Federer conquistou o título da Masters Cup de Houston, ao derrotar na final o norte-americano Andre Agassi por convincentes 3 sets a 0, parciais de 6/3, 6/0 e 6/4. Com esta vitória, garante o campeonato numa campanha invicta e recebeu um prêmio de US$ 1,52 milhão em prêmios e ainda somou pontos suficientes para roubar a vice-liderança do ranking mundial do espanhol Juan Carlos Ferrero. Federer não deixou dúvidas de sua superioridade desde o início da partida, que foi interrompida por chuva após o primeiro set. Na volta, o tenista suíço não deu chances ao experiente Agassi, venceu o segundo set por 6 a 0 e aproveitou a única chance que teve no terceiro para definir sua vitória e o título.