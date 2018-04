Federer e outros 7 melhores do mundo vão às quartas em Montreal O tenista suíço Roger Federer venceu o compatriota Stanislas Wawrinka por 6-3 e 7-6 (7-5) no Masters de Montreal e, com sua classificação, os oito melhores tenistas do mundo estarão nas quartas-de-final de um torneio da ATP pela primeira vez na história.