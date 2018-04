Federer é poupado e Suíça vê Itália diminuir vantagem

Em vantagem na repescagem do Grupo Mundial da Copa Davis, a Suíça decidiu poupar sua maior estrela neste sábado. O número 1 do mundo Roger Federer, que vem do vice-campeonato no US Open, quando perdeu o título para o argentino Juan Martín Del Potro, não participou do jogo de duplas em Gênova, na Itália. Sem Federer, os italianos aproveitaram e diminuíram a diferença no confronto para 2 a 1.

Depois de vencer seu jogo de simples com facilidade na sexta-feira e fazer 2 a 0 para a Suíça, Federer foi poupado pelo capitão Severin Luthi, que escalou Marco Chiudinelli para jogar ao lado de Stanislas Wawrinka, outro que já havia vencido na sexta. Diante da dupla formada pelos italianos Simone Bolelli e Potito Starace, eles perderam por 3 sets 0, com parciais de 6/2, 6/4 e 7/6 (7/3).

Assim, fica nas mãos de Federer garantir a vaga da Suíça no Grupo Mundial da Davis em 2010. Na manhã deste domingo, ele encara o italiano Andreas Seppi. Se vencer, classifica sua equipe. Caso seja derrotado, Wawrinka ainda terá a chance de confirmar a vaga no quinto e último confronto, contra Simone Bolelli.