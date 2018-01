Federer é primeiro suíço a liderar ranking Roger Federer se tornou nesta sexta-feira o primeiro tenista suíço a liderar o ranking mundial - antes, apenas Martina Hingis tinha conseguido tal feito, mas entre as mulheres. A conquista veio com a vitória sobre o espanhol Juan Carlos Ferrero, por 3 sets a 0, na semifinal do Aberto da Austrália. Com a vaga na final, independente de conquistar o título, Federer já somou pontos suficientes para superar o norte-americano Andy Roddick e se tornar o 23º jogador da história a ocupar a posição de número 1 do mundo. "Estou feliz em chegar à final e honrado por ser o primeiro suíço a liderar o ranking masculino", afirmou. Mas o atual campeão de Wimbledon e do Masters Cup quer mais. Ele enfrentará o russo Marat Safin na decisão em Melbourne, marcada para a madrugada de domingo (1 hora, no horário de Brasília), em busca do título do Aberto da Austrália. O problema é que Safin parece ter voltado mesmo à sua melhor forma e teve uma participação brilhante neste torneio. Depois de um período sem grandes resultados, o campeão do US Open de 2000 eliminou dois favoritos na Austrália, ambos norte-americanos: Andy Roddick, então número 1 do mundo, e Andre Agassi, que buscava o quarto título em Melbourne. "Não posso esconder um certo receio de ter pela frente o Safin, que vem jogando bem e sempre fizemos grandes duelos", admitiu Federer.