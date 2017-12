Federer e Raonic vão reeditar final do Torneio de Brisbane

O suíço Roger Federer e o canadense Milos Raonic vão reeditar a final do Torneio de Brisbane do ano passado. O terceiro e o 14.º tenistas do ranking mundial venceram suas partidas nas semifinais deste sábado e voltam a jogar no domingo, na decisão da competição australiana que abre a temporada do tênis internacional.

Federer, campeão em 2015, chegou à final ao bater o austríaco Dominic Thiem (20.º do ranking) por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4. Já Raonic se classificou à decisão com triunfo apertado, de duplo 7/6 (7/5), sobre o local Bernard Tomic, 18.º.

"Vim aqui três vezes e nas três vezes eu cheguei à final, estou muito feliz", disse Federer, que está em busca do seu 89.º título na carreira e pode chegar à impressionante marca de 90 conquistas exatamente no Aberto da Austrália.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Federer e Raonic já se enfrentaram 10 vezes, com nove vitórias do suíço e só uma do canadense nascido em Montenegro. Na decisão de Brisbane no ano passado, Federer ganhou por 2 a 1. Depois, reeditou o triunfo na semifinal de Indian Wells.