Federer e Roddick confirmam favoritismo Deu a lógica nos principais jogos desta quarta-feira em Wimbledon e alguns favoritos passaram para a terceira rodada do torneio disputado em Londres. Foi o caso do suíço Roger Federer, o quarto cabeça-de-chave, que derrotou o austríaco Stefan Koubek por 3 sets a 0, com parciais de 7/5, 6/1 e 6/1. O norte-americano Andy Roddick, que é o cabeça-de-chave número 5 da competição, também venceu, ao fazer 7/6 (7/4), 7/6 (7/1)e 7/5 no britânico Greg Rusedski. Cabeça-de-chave número 9 do torneio, o alemão Rainer Schuettler foi o outro que ganhou: 6/2, 6/3 e 6/3 no francês Fabrice Santoro. Já o tailandês Paradorn Srichaphan eliminou o também francês Olivier Mutis por 4/6, 1/6, 7/6 (7/4), 7/5 e 7/5. Em outros jogos da segunda rodada, o sueco Jonas Bjorkman ganhou do austríaco Jurgen Melzer por 6/4, 6/2, 2/6 e 6/3, o espanhol Tommy Robredo derrotou o norte-americano Brian Vahaly por 6/4, 6/4 e 6/2, o espanhol Feliciano Lopez superou o russo Mikhail Youzhny por 7/6 (7/5), 6/3 e 6/2, o espanhol Rafael Nadal venceu o britânico Lee Childs por 6/2, 6/4 e 6/3 e o norte-americano Mardy Fish passou pelo norte-americano Jan-Michael Gambill por 6/4, 6/4 e 6/1. Também nesta quarta-feira, mas ainda pela primeira rodada de Wimbledon, o francês Sebastien Grosjean eliminou o sueco Thomas Enqvist por 4/6, 6/3, 6/4 e 7/6 (7/4) e o alemão Lars Burgsmueller ganhou do espanhol Albert Montanes por 6/3, 7/6 (7/5), 4/6 e 6/2.