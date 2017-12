Federer e Roddick duelam na semifinal O Masters Series de Montreal terá o duelo entre o norte-americano Andy Roddick e o suíço Roger Federer na semifinal. Os dois tenistas ganharam seus jogos nesta sexta-feira e avançaram no torneio canadense, que distribui US$ 2,45 milhões em prêmios. Federer, que é terceiro cabeça-de-chave do torneio, venceu o bielorusso Max Mirnyi por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/3). Já Roddick, sexto favorito ao título, ganhou do eslovaco Karol Kucera também por 2 a 0, com 7/6 (7/5) e 6/3.