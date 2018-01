Federer e Safin avançam em Wimbledon O tenista suíço Roger Federer confirmou amplamente o seu favoritismo e avançou nesta quarta-feira para a terceira rodada do Torneio de Wimbledon. Principal favorito ao título, Federer passou sem problemas pelo checo Ivo Minar por três sets a zero. As parciais foram de 6-4, 6-4 e 6-1. Ganhador em 2003 e 2004, Federer é considerado o maior favorito a conquistar o título do tradicional torneio inglês também este ano. Cabeça-de-chave número 5, o russo Marat Safin derrotou o australiano Mark Philippoussis por 3 a 0, com parciais de 7-6 (4), 7-6 (4) e 6-4. O espanhol Juan Carlos Ferrero, ao contrário, avançou para a terceira rodada com muita dificuldade. Derrotou o coreano Hyung-Taik Lee por 3 sets a 2, com parciais de 6-4, 3-6, 4-6, 6-3 e 6-3. Ainda pela primeira rodada, o francês Sebastien Grosjean derrotou o seu compatriota Michael Llodra por 3-6, 7-5, 4-6, 7-6(5) e 6-4.