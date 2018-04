Federer e Safina são principais cabeças-de-chave do US Open

Os organizadores do torneio seguiram os rankings da ATP e da WTA para determinar as chaves das disputas masculina e feminina de simples. O sorteio das chaves do evento de duas semanas será anunciado na quinta-feira.

Federer, vencedor de Roland Garros e de Wimbledon em 2009, é o primeiro cabeça-de-chave no Aberto dos EUA pela quinta vez, na frente do número dois do mundo Andy Murray, do número três do ranking e vencedor do Aberto da Austrália Rafael Nadal, de Novak Djokovic e Andy Roddick.

Federer, de 28 anos, conquistou quatro títulos este ano e se tornou o sexto tenista a conquistar os quatro títulos de Grand Slam após seu triunfo no Aberto da França em junho.

Safina é seguida pela segunda cabeça-de-chave e defensora do título Serena Williams, sua irmã Venus Williams, a medalhista de ouro na Olimpíada de Pequim Elena Dementieva e a vice-campeã do Aberto dos EUA de 2008 Jelena Jankovic.

Safina, de 23 anos, conquistou três títulos este ano, incluindo suas vitórias em Roma e Madri. Mas a russa tem um histórico de três derrotas e nenhum êxito em finais de Grand Slam.

(Reportagem de Steve Ginsburg)