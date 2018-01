Federer e Sanguinetti disputam final O tenista suíço Roger Federer e o italiano Davide Sanguinetti irão disputar neste domingo o título do Torneio de Milão, que distribui US$ 381 mil em prêmios. Nas semifinais, Sanguinetti ganhou do francês Nicolas Escude por 2 sets a 1 (3/6, 6/3 e 6/2), enquanto Federer derrotou o britânico Greg Rusedski por 2 a 0, com parciais de 7/6 (9/7) e 7/6 (7/4). Na chave de duplas do torneio italiano, o brasileiro André Sá, ao lado do iugoslavo Nenad Zimonjic, foi eliminado nas semifinais. Eles perderam para o alemão Karsten Braasch e o russo Andrei Olhovskiy por 2 sets a 0, duplo 6/4.