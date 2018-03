Federer e Schuettler avançam em Munique O tenista suíço Roger Federer passou pela segunda rodada do Torneio de Munique, na Alemanha, que distribui US$ 318 mil em prêmios. Cabeça-de-chave número 1, ele derrotou nesta quinta-feira o holandês Raemon Sluiter por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. A grande surpresa da rodada foi a eliminação do inglês Tim Henman, cabeça-de-chave número 7. Ele perdeu para o austríaco Stefan Koubek por 6/4 e 6/0. Já o alemão Rainer Schuettler ganhou do russo Nikolay Davydenko por 2 sets a 1, com 4/6, 6/2 e 6/3.