Federer é semifinalista na Basiléia Numa partida extremamente equilibrada, o suiço Roger Federer garantiu sua vaga nas semifinais do Torneio da Basiléia, ao derrotar nesta sexta-feira, o norte-americano Andy Roddick por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 6/3 e 7/6 (7-5). Roddick começou melhor e fechou o primeiro set em apenas 23 minutos. No segundo set, Federer devolveu o placar, empatando a partida. No terceiro set, a partida só foi decidida no tie-break, quando Federer foi mais regular e venceu o jogo ao fazer 7-5. A rodada de quartas-de-finais teve ainda a vitória do espanhol Carlos Moya sobre o russo Nikolai Davidenko por dois a zero - parciais de 7/6 (7-4) e 7/6 (7-3) e a do francês Julien Boutter sobre o suiço George Bastl. Boutter, que na primeira rodada eliminou Gustavo Kuerten, venceu de virada, por dois sets a um - parciais de 2/6, 7/6 (7-2) e 7/6 (9-7).