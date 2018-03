Federer e Serena ganham o prêmio Laureus de melhores atletas do ano

Os tenistas Roger Federer e Serena Williams foram eleitos nesta terça-feira o melhor e a melhor atleta da temporada, em eleição realizada pelo prêmio Laureus. O suíço ainda ganhou o prêmio de melhor retorno do ano, após se recuperar de diversos problemas físicos e voltar ganhando diversos títulos, entre outros, o Australia Open e Wimbledon.

+ Chapecoense ganha prêmio Laureus, em Mônaco

"É um momento especial para mim. Sei como é importante vencer o prêmio Laureus e que eu poderia vencer, mas ganhar dois prêmios é algo verdadeiramente único. É acima do esperado", comemorou o suíço, eleito pela quinta vez o melhor atleta do ano. Antes, havia ganho entre 2005 e 2008. Federer derrotou Mo Farah, Chris Froome, Lewis Hamilton, Rafael Nadal e Cristiano Ronaldo.

Serena conquistou pela quarta vez o prêmio e derrotou Allyson Felix, Katie Ledecky, Garbine Muguruza, Caster Semenya e Mikaela Shiffrin. A tenista americana não pôde comparecer a entrega do prêmio. É a quarta estatueta dela, que já havia vencido em 2016, 2010 e 2003.

A Mercedes ganhou como a melhor equipe do ano graças a boa temporada na Fórmula 1, que culminou com título de Lewis Hamilton. Ela superou o Real Madrid, o Golden State Warriors, a seleção da Nova Zelândia de Remo, o New England Patriots (Futebol Americano) e a equipe da França na Copa Davis (Tênis).

O prêmio de jovem do ano ficou para o golfista Sergio Garcia, de 38 anos, que apesar da juventude, conquistou o Masters do ano passado. Ele derrotou Anthony Joshua (Boxe), Kylian Mbappé (Futebol), Jelena Ostapenko (Tênis), Giannis Antetokounmpo (Basquete) e Caeleb Dressel (Natação).

Já o prêmio paralímpico ficou com Marcel Hug, do Atletismo. O suíço derrotou Yui Kamiji (Tênis), Oksana Masters (Esqui cross-country), Bibian Mentel-Spee (Snowboard), Jetze Play (Ironman) e Markus Rehm (Atletismo).

Em relação aos esportes radicais, o vencedor foi o francês Armel Le Cléac'h, na Vela. Ele superou Tyler Wright (Surfe), John John Florence (Surfe), Anna Gasser (Snowboard), Mark McMorris (Snowboard) e Nyjah Huston (Skate).

Por fim, a Chapecoense ficou com o título de melhor momento do ano, superando The Iowa Hawkeyes e seus torcedores da "Kinnick Wave"; Bradley Lowery, o torcedor de futebol de seis anos e sua amizade com o atacante inglês Jermain Defoe; Kimi Räikkönen e seu fã de 6 anos Thomas Danel e o piloto de automobilismo Billy Monger, de 18 anos.