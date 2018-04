Federer e Serena Williams iniciam defesa do título do US Open

Os atuais campeões do US Open, o suíço Roger Federer e a americana Serena Williams, começam a defesa de seus respectivos títulos na rodada de abertura do torneio, na próxima segunda-feira, do quarto e último Grand Slam da temporada.

O US Open quer começar em grande estilo. E em seu primeiro dia de competição já vai contar com o reencontro com o tênis de alta competição da belga Kim Clijsters, que esteve dois anos afastada das quadras.

Federer joga contra o norte-americano Devin Britton, convidado da organização, na pista central, a Arthur Ashe. Em seguida, Serena Williams jogará contra sua compatriota Alexa Glatch.

A sessão da noite será precedida por uma cerimônia que contará com a presença do americano Andre Agassi, que voltará ao estádio pela primeira vez desde que disputou o último jogo de sua carreira profissional, no US Open de 2006.

O brasileiro Thiago Alves estreia na competição contra o australiano Lleyton Hewitt, na quadra Grandstand, ao meio-dia de segunda-feira.