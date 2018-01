Federer e Sharapova avançam fácil As duas maiores sensações do tênis na atualidade, o suíço Roger Federer e a russa Maria Sharapova avançaram para as oitavas de final do Aberto da Austrália nesta sexta-feira com muita facilidade. Federer sequer precisou terminar sua partida diante do finlandês Jarkko Nieminen. Depois de estar vencendo o jogo por 6-3 e 5-2, seu adversário desistiu por causa de uma lesão. Enquanto isso, a beldade russa acabou com os sonhos da melhor tenista chinesa, Na Li, ao vencê-la por contundentes 6-0 e 6-2. Em outros destaques, Marat Safin superou o croata Mario Ancic por 3 sets a 1, enquanto o campeão de Roland Garros, Gaston Gaudio, caiu diante do eslovaco Dominik Hrbaty em cinco sets. No feminino, além de Sharapova, avançaram Serena Williams e Svetlana Kuznetsova. Veja os resultados da rodada: Amélie Mauresmo (FRA) v. Ana Ivanovic (S&M) por 6-2 e 7-5; Marat Safin (RUS) v. Mario Ancic (CRO) por 6-4, 3-6, 6-3 e 6-4; Roger Federer (SUI) v. Jarkko Nieminen (FIN) por 6-3, 5-2 e desistência; Maria Sharapova (RUS) v. Na Li (CHN) por 6-0 e 6-2; Dominik Hrbaty (ESL) v. Gaston Gaudio (ARG) por 7-6 (7/5), 6-7(10/8), 6-7(7/3), 6-1 e 6-3; Svetlana Kuznetsova (RUS) v. Mariana Diaz-Oliva (ARG) por 6-3 7/6 (7/5); Serena Williams (EUA) v. Sania Mirza (IND) por 6-1 e 6-4; Vera Douchevina (RUS) v. Anna-Lena Groenefeld (ALE) por 7-5 e 6-4; Thomas Johansson (SUE) v. Kevin Kim (EUA) por 3-6, 6-2, 6-7(7/4), 6-2 e 6-2; Marcos Baghdatis (CHP) v. Tommy Robredo (ESP) por 7-6(7/2), 6-4 e 6-1; Silvia Farina Elia (ITA) v. Elena Baltacha (GBR) por 6-1 e 6-0; Evgenia Linetskaya (RUS) v. Amy Frazier (EUA) por 6-3 e 6-4; Olivier Rochus (BEL) v. Karol Beck (ESL), 6-7(8/6) 6-1, 6-4 e 6-2; Nadia Petrova (RUS) v. Magdalena Maleeva (BUL) por 6-4 e 6/4.