Federer é tricampeão de Wimbledon O tenista suíço Roger Federer conquistou neste domingo o tricampeonato do torneio de Wimbledon, em Londres. Na final, o número 1 do mundo derrotou o norte-americano Andy Roddick por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 7/6 (7/2) e 6/4. A final deste domingo foi uma repetição da decisão do ano passado em Wimbledon. E Federer novamente levou vantagem sobre Roddick. ?Ele é simplesmente o melhor?, elogiou o tenista norte-americano. Roddick tem razão. Os números de Federer comprovam isso. O atual líder do ranking mundial ganhou 58 jogos e perdeu apenas 3 nesta temporada - os heróis que o derrotaram foram Marat Safin, Richard Gasquet e Rafael Nadal. Além disso, ele já venceu 21 finais seguidas, um recorde. Aos 23 anos, Federer também se igualou neste domingo a dois mitos do tênis: o norte-americano Pete Sampras e o sueco Bjorn Borg. Eles foram os únicos tenistas profissionais a ganharem o título de Wimbledon três vezes seguidas. Na verdade, além do tri em Wimbledon, Federer já ganhou outros dois títulos em torneios do Grand Slam: Aberto da Austrália e US Open, ambos em 2004. E foi campeão 30 vezes na carreira, sendo 8 só nesta temporada: Doha, Roterdã, Dubai, Indian Wells, Miami, Hamburgo, Halle e Wimbledon. ?Joguei o meu melhor?, admitiu Federer, que só perdeu um set nas 7 partidas da edição deste ano de Wimbledon. ?Espero não parar no tricampeonato.?