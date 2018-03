Federer elimina Coria em Hamburgo O tenista suíço Roger Federer confirmou o favoritismo e passou para a semifinal do Masters Series de Hamburgo, torneio que distribui US$ 2,7 milhões em prêmios. Para isso, ele ganhou nesta sexta-feira do argentino Guillermo Coria por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/3). Líder do ranking mundial, Federer já tem 39 vitórias e apenas 2 derrotas na atual temporada - foram 5 títulos conquistados até agora. E tenta ser campeão em Hamburgo pela terceira vez, repetindo os feitos de 2002 e 2004. Na semifinal deste sábado, Federer irá enfrentar o russo Nikolay Davydenko, que eliminou o italiano Filippo Volandri também por 2 a 0, com 7/6 (7/5) e 6/4.