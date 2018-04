Federer elimina Henman e está na final O tenista suíço Roger Federer garantiu vaga na final do US Open, neste sábado à tarde, ao derrotar o inglês Tim Henman, por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 6/4. Com este resultado, Federer vai encarar o australiano Lleyton Hewitt, neste domingo, na decisão do último Grand Slam do ano.