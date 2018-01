Federer elimina Hewitt na Austrália O tenista suíço Roger Federer garantiu nesta segunda-feira sua vaga nas quartas-de-final do Aberto da Austrália, ao derrotar o australiano Lleyton Hewitt por 3 sets a 1, de virada. As parciais foram de 4-6, 6-3, 6-0 e 6-4. Terceiro cabeça de chave, o espanhol Juan Carlos Ferrero também avançou ao eliminar o romeno Andrei Pavel. Ferrro venceu com parciais de 6-4, 3-6, 6-3, 6-2. O marroquino Hicham Arazi derrotou o australiano Mark Philippoussis (6-2, 6-2 e 6-4) e no duelo argentino, David Nalbandián passou por Guillermo Cañas em 3 sets: 6-4, 6-2 e 6-1. Na chave de duplas, os brasileiros André Sá e Flávio Saretta terão mesmo pela frente os irmão Bob e Mike Bryan, cabeças-de-chave número 1, em partida válida pelas quartas-de-final. Veja como ficaram os confrontos das quartas-de-final da chave masculina do Aberto da Austrália. Hicham Arazi (MAR) x Juan Carlos Ferrero (ESP) David Nalbandian (ARG) x Roger Federer (SUI) Andy Roddick (EUA) x Marat Safin (RUS) Andre Agassi (EUA) x Sebastien Grosjean (FRA)