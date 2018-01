Federer elimina James Blake no US Open O tenista suíço Roger Federer avançou no US Open ao derrotar na madrugada desta segunda-feira o norte-americano James Blake por 3 sets a 0, com parciais de 6-3, 7-6 (7/4) e 6-3. Na próxima rodada, ele vai enfrentar o argentino David Nalbandian, que na mesma rodada eliminou o australiano Mark Philippoussis.