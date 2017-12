Federer elimina Moyá em Hamburgo Cabeça-de-chave número 1, o tenista suíço Roger Federer se classificou nesta sexta-feira para as semifinais do Masters Series de Hamburgo ao derrotar o espanhol Carlos Moyá por dois sets a zero. As parciais foram de 6/4 e 6/3. O torneio distribui ? 2,4 milhões em prêmio.