Federer elimina Ríos em Madri O tenista suíço Roger Federer garantiu sua vaga na terceira rodada do Master Series de Madri, ao derrotar nesta quarta-feira o chileno Marcelo Ríos por dois sets a zero. As parciais foram de 6/4 e 6/2. Ríos começou a partida muito bem. Quebrou o serviço de Federer, abrindo 2 games a 0 logo no início. Mas não conseguiu manter o domínio. Irritado com as marcações dos árbitros, ele perdeu a concentração e acabou perdendo o jogo o set e, depois, o jogo. Na próxima rodada, Federer vai enfrentar o vencedor da partida entre o espanhol Albert Costa e o equatoriano Nicolas Lapentti, que jogam ainda nesta quarta-feira.