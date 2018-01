Federer encara Kiefer na final em Halle O tenista suíço Roger Federer será o adversário do alemão Nicolas Kiefer na final do Torneio de Halle, na Alemanha. Cabeça-de-chave número 1, Federer ganhou neste sábado do russo Mikhail Youzhny por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (7/4) e 6/2. Na outra semifinal, Kiefer derrotou o francês Arnaud Clement 4/6, 7/6 (7/4) e 6/4.