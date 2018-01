Federer encosta em Safin na Corrida Com a conquista do título do Torneio de Roterdã no final de semana, o tenista suíço Roger Federer está ainda mais próximo do russo Marat Safin na Corrida dos Campeões da ATP. A lista publicada nesta segunda-feira traz o campeão de 2004 em segundo lugar com 190 pontos, dez a menos que o líder do ranking. O brasileiro Ricardo Mello subiu da 71ª para 42ª posição, com 28 pontos. Confira a Corrida dos Campeões da ATP: 1) Marat Safin (RUS) - 200 pontos 2) Roger Federer (SUI) - 190 pontos 3) Lleyton Hewitt (AUS) - 183 pontos 4) Andy Roddick (USA) - 147 pontos 5) Ivan Ljubicic (CRO) - 120 pontos 6) Joachim Johansson (SUE) - 113 pontos 7) Nikolay Davydenko (RUS) - 86 pontos 8) Gastón Gaudio (ARG) - 86 pontos 9) Rafael Nadal (ESP) - 86 pontos 10) Olivier Rochus (BEL) - 76 pontos 42) Ricardo Mello (BRA) - 28 pontos 102) Flávio Saretta (BRA) - 8 pontos