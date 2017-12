Federer está confiante para Roland Garros Com o título deste domingo no Masters Series de Hamburgo, ao tirar a invencibilidade de 31 partidas no saibro do argentino Guillermo Coria, o suíço Roger Federer, número 1 do mundo, confirma ser o melhor tenista da atualidade e parte para Roland Garros, como o maior favorito ao título. Na Alemanha, deu mais um show, ao vencer a final em 2h20 por 4/6, 6/4, 6/2 e 6/3. "Estou mesmo muito confiante. Vou a Paris com expectativas muito altas e com uma vantagem sobre os outros anos: já sei como jogar um Grand Slam", afirmou Federer, tenista que este ano já faturou quatro títulos, o do Aberto da Austrália, de Dubai, Indian Wells e agora Hamburgo. Coria não perdia um jogo no saibro desde as semifinais de Roland Garros no ano passado, mas nem mesmo com toda sua competência e confiança conseguiu impedir a vitória de Federer. Em Paris - Gustavo Kuerten chega nesta segunda-feira a Paris e já pretende iniciar treinamentos em Roland Garros ao lado do técnico Larri Passos. Na semana passada, chegou a bater bola em Barcelona, mas só agora faz o verdadeiro e definitivo teste para ver como pode chegar para a disputa do Aberto da França.